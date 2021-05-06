Рейтинг самых богатых украинцев. Фото: НВ

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Ракурс

Рейтинг самых богатых украинцев обновился — часть богачей нарастили свое состояние, а еще одна часть вылетела из топовых позиций.

Так, самым богатым человеком страны остается олигарх Ринат Ахметов — его состояние выросло в 2,7 раза за год (с 2,8 млрд долл. до 7,6 млрд долл.). Об этом сообщается на сайте Forbes.



На втором месте оказался Виктор Пинчук. Он обогатился с 1,4 млрд долл. до 2,5 млрд долл. за год. Замыкает тройку самых богатых людей Украины бизнесмен и экс-нардеп Константин Жеваго — его состояние выросло до 2,4 млрд долл. с 1,1 млрд прошлого года.

В десятку лидеров также вошли:

Игорь Коломойский — 1,8 млрд долл.

Геннадий Боголюбов — 1,7 млрд долл.

Галина и Александр Гереги — 1,7 млрд долл.

Петр Порошенко — 1,6 млрд долл.

Вадим Новинский — 1,4 млрд долл.

Также в список самых богатых украинцев попали депутат от партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук (620 млн долл.), совладельцы сети магазинов АТБ Геннадий Буткевич (530 млн долл.), совладельцы интернет-магазина Rozetka Владислав и Ирина Чечеткины (470 млн долл.), Дмитрий Фирташ (420 млн долл.).

Сообщается, что 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до 44,5 млрд долл. За год список обновился на 21% — 14 участников попали в перечень впервые, семеро — вернулись после перерыва. На руку богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров — нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Напомним, ранее мы сообщали, что журнал Forbes впервые за последние три года решил опубликовать рейтинг самых богатых людей Украины. Последний раз такой рейтинг был представлен в 2016 году, а его лидером был Ринат Ахметов. Тогда олигарху удалось сохранить за собой лидерство и его состояние было оценено в 2,8 млрд долл.

Источник: Forbes