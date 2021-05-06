Рейтинг найбагатших українців. Фото: НВ

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Ракурс

Рейтинг найбагатших українців оновився — частина багатіїв наростили свої статки, натомість ще одна частина вилетіла з топових позицій.

Так, найбагатшою людиною країни залишається олігарх Рінат Ахметов — його статки зросли у 2,7 раза за рік (з 2,8 млрд дол. до 7,6 млрд дол.). Про це повідомляється на сайті Forbes.





На другому місці опинився Віктор Пінчук. Він збагатився з 1,4 млрд дол. до 2,5 млрд дол. за рік. Замикає трійку найбагатших людей України бізнесмен та екс-нардеп Костянтин Жеваго — його статки виросли до 2,4 млрд дол. від 1,1 млрд минулого року.

До десятки лідерів також увійшли:

Ігор Коломойський — 1,8 млрд дол.;

Геннадій Боголюбов — 1,7 млрд дол.;

Галина й Олександр Гереги — 1,7 млрд дол.;

Петро Порошенко — 1,6 млрд дол.;

Вадим Новинський — 1, 4 млрд дол.

Також до списку найбагатших українців потрапили депутат від партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук (620 млн дол.), співвласники мережі магазинів АТБ Геннадій Буткевич (530 млн дол.), співвласники інтернет-магазину Rozetka Владислав та Ірина Чечоткіни (470 млн дол.), Дмитро Фірташ (420 млн дол.).

Повідомляється, що 76 учасників із першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до 44,5 млрд доларів. За рік список оновився на 21% — 14 учасників потрапили до переліку вперше, семеро — повернулися після перерви. На руку найбагатшим українцям зіграло зростання котирувань ключових експортних товарів — нафти, сталі, пшениці й кукурудзи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що журнал Forbes вперше за останні три роки вирішив опублікувати рейтинг найзаможніших людей України. Востаннє такий рейтинг було представлено у 2016 році, а його лідером був Рінат Ахметов. Тоді олігархові вдалося зберегти за собою лідерство і його статки оцінено у 2,8 млрд дол.

Джерело: Forbes