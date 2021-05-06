Аваков відреагував на справу атовця, який вбив одного з нападників на його будинок

Арсен Аваков, фото: РІА «Новости»

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, вважає необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО з Тернопільщини, який смертельно поранив одного з п’яти нетверезих молодиків, котрі намагалися вдертися до його будинку.

Слідство у цій справі буде передане в Головне слідче управління Нацполіції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Вважаю передчасним та необґрунтованими пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень, — наголосив Аваков.

Міністр наголосив, що законодавством кожному гарантоване право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення мір необхідної самооборони.

Аваков також запевнив, що слідство у цій справі буде «повним, неупередженим та об‘єктивним».

Нагадаємо, у селі Глещава Тернопільської області у ветерана АТО на дискотеці виник конфлікт із групою молодиків, які приїхали з сусіднього села. Щоб уникнути бійки, колишній військовий побіг до свого будинку, де зачинився. Проте молодики вирвали дверні ручки і вибили двері будинку. Після цього виникла штовханина, в якій один із нападників отримав смертельне поранення.