У Європу заходить холодний циклон, який торкнеться й України, фото: УНІАН

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Найближчими днями Європу накриє холод, який не омине й України. Похолодання принесе подекуди навіть сніг.

У п’ятницю, 7 травня, в Європі буде холодна погода з дощем, а у Німеччині та в Альпах очікується сніг. Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко.

Погляньте, яка холодяка завтра заходить у Німеччину, Польщу, Швейцарію, Австрію, аж до півночі Італії. Вже не кажу про країни Скандинавії. У Німеччині навіть пролітатиме сніжок! І в Альпах, хоча це при такій ситуації хоч якось вкладається в голові — все ж гори, — написала вона та оприлюднила метеорологічні карти.

В Україні 7 травня буде ще порівняно тепло — протягом дня +15…+20 градусів, на півдні та сході до +22 градусів.

Однак холод підкрадатиметься із заходу, там повітря почне свіжішати, очікується до +13…+15 градусів.

Ця свіжість, а, якщо чесно — похолодання, пошириться у суботу на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей, — повідомила синоптик.

За прогнозами Діденко, в Україну 7 травня зайде черговий атмосферний фронт, який принесе дощі. Опади пройдуть на заході, півночі України, у багатьох центральних областях та на Одещині. Водночас на сході та у більшості південних областей буде сухо і тепло.

У Києві 7 травня відбудеться ротація атмосферних фронтів. Ніч та ранок п’ятниці у столиці минуть без опадів. А вже вдень пройде дощ. Температура повітря передбачається +17…+18 градусів.

У суботу, 8 травня, в столиці похолодає до +12…+14 градусів.

Втім, синоптик закликала українців не сумувати, адже в неділю, 9 травня, в Україні вже буде +25 градусів.