Магнітні бурі в травні 2021 року. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

Магнітні бурі прогнозують у травні 2021 року, це може позначитися на самопочутті метеозалежних українців.

Астрономи заявляють, що цього місяця відбудеться одна потужна магнітна буря, якій передуватиме трохи слабша. Геомагнітна активність Сонця нагадає про себе щонайменше чотири рази. Сильна магнітна буря накриє Землю на початку місяця, а друга половина принесе низку слабших. Про це повідомляє APnews.

Вже 5 травня очікується значний рівень сонячної активності, який може викликати у метеозалежних людей мігрень, знервованість та поганий настрій. А впродовж 11−17 травня сильні спалахи на Сонці теж завдадуть проблем. Така активність може позначитися навіть на самопочутті здорових людей.

Затяжну магнітну бурю прогнозують впродовж 20−25 травня, але катастрофи для організму вона не принесе. При цьому можливі поганий настрій та роздратованість. Потужна сильна магнітна буря накриє Землю вже 28 травня, яка позначиться на здоров’ї малюків та пенсіонерів.

Як пережити магнітні бурі:

приберіть зі свого раціону важку, жирну їжу та алкоголь;

відмовтесь від міцної кави та чаю, краще випити трав’яного;

пийте багато чистої простої води, адже водно-лужний баланс дуже впливає на самопочуття під час активності Сонця;

більше гуляйте на свіжому повітрі, особливо корисно перед сном;

лягайте спати раніше і не забудьте провітрити кімнату;

виключіть всі можливі стреси та уникайте сварок;

не перевантажуйте себе роботою.

Раніше повідомлялося, що магнітні бурі у квітні 2021 року будуть переважно слабкими та малопомітними, але лише на два дні в Україну прийде тривала та сильна магнітна буря.

Джерело: APnews