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Магнитные бури в мае 2021 года. Фото: РБК-Украина
Магнитные бури в мае 2021 года — названы даты (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153989-magnitnye-buri-v-mae-2021-goda-nazvany-daty-infografika.htmlРакурс
Магнитные бури прогнозируют в мае 2021 года, это может сказаться на самочувствии метеозависимых украинцев.
Астрономы заявляют, что в этом месяце произойдет одна мощная магнитная буря, которой будет предшествовать чуть слабее. Геомагнитная активность Солнца напомнит о себе по меньшей мере четыре раза. Сильная магнитная буря накроет Землю в начале месяца, а вторая половина принесет череду более слабых. Об этом сообщает APnews.
Уже 5 мая ожидается значительный уровень солнечной активности, который может вызвать у метеозависимых людей мигрень, нервозность и плохое настроение. А в течение 11−17 мая сильные вспышки на Солнце тоже доставят проблем. Такая активность может сказаться даже на самочувствии здоровых людей.
Затяжную магнитную бурю прогнозируют в течение 20−25 мая, но катастрофы для организма она не принесет. При этом возможны плохое настроение и раздраженность. Мощная сильная магнитная буря накроет Землю уже 28 мая, которая скажется на здоровье малышей и пенсионеров.
Как пережить магнитные бури:
- уберите из своего рациона тяжелую, жирную пищу и алкоголь;
- откажитесь от крепкого кофе и чая, лучше выпить травяного;
- пейте много чистой простой воды, ведь водно-щелочной баланс очень влияет на самочувствие во время активности Солнца;
- больше гуляйте на свежем воздухе, особенно полезно перед сном;
- ложитесь спать пораньше и не забудьте проветрить комнату;
- исключите все возможные стрессы и избегайте ссор;
- не перегружайте себя работой.
Ранее сообщалось, что магнитные бури в апреле 2021 года будут преимущественно слабыми и малозаметными, но лишь на два дня в Украину придет длительная и сильная магнитная буря.
Источник: APnews
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