Магнитные бури в мае 2021 года. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Магнитные бури прогнозируют в мае 2021 года, это может сказаться на самочувствии метеозависимых украинцев.

Астрономы заявляют, что в этом месяце произойдет одна мощная магнитная буря, которой будет предшествовать чуть слабее. Геомагнитная активность Солнца напомнит о себе по меньшей мере четыре раза. Сильная магнитная буря накроет Землю в начале месяца, а вторая половина принесет череду более слабых. Об этом сообщает APnews.

Уже 5 мая ожидается значительный уровень солнечной активности, который может вызвать у метеозависимых людей мигрень, нервозность и плохое настроение. А в течение 11−17 мая сильные вспышки на Солнце тоже доставят проблем. Такая активность может сказаться даже на самочувствии здоровых людей.

Затяжную магнитную бурю прогнозируют в течение 20−25 мая, но катастрофы для организма она не принесет. При этом возможны плохое настроение и раздраженность. Мощная сильная магнитная буря накроет Землю уже 28 мая, которая скажется на здоровье малышей и пенсионеров.

Как пережить магнитные бури:

уберите из своего рациона тяжелую, жирную пищу и алкоголь;

откажитесь от крепкого кофе и чая, лучше выпить травяного;

пейте много чистой простой воды, ведь водно-щелочной баланс очень влияет на самочувствие во время активности Солнца;

больше гуляйте на свежем воздухе, особенно полезно перед сном;

ложитесь спать пораньше и не забудьте проветрить комнату;

исключите все возможные стрессы и избегайте ссор;

не перегружайте себя работой.

Ранее сообщалось, что магнитные бури в апреле 2021 года будут преимущественно слабыми и малозаметными, но лишь на два дня в Украину придет длительная и сильная магнитная буря.

Источник: APnews