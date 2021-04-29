Болгария присоединилась к дипломатической войне с РФ

https://racurs.ua/n153988-bolgariya-prisoedinilas-k-diplomaticheskoy-voyne-s-rf.html

Ракурс

София объявила российского дипломата персоной нон грата в ответ на возможную организацию Главным разведуправлением Генштаба России взрывов на военных складах в Болгарии в 2014—2015 годах, а также отравление «Новичком» болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

29 апреля Министерство иностранных дел Болгарии также обратилось в правоохранительные органы Москвы с просьбой оказать всестороннюю помощь в расследовании взрывов на складах, где хранились боеприпасы.

Глава МИД Екатерина Захариева провела основательный и серьезный разговор с послом РФ в Софии. Болгария хочет поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и настаивает на активном и эффективном взаимодействии с российской стороны для прояснения обстоятельств инцидентов на нашей территории, — сообщает пресс-служба МИД страны.

Кроме этого, внешнеполитическое ведомство Болгарии указало на неуместность публичных комментариев официальных лиц РФ.

Мы партнеры и союзники в ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть владельцы, как вы недавно заявили СМИ. Болгарские службы работают только в интересах наших национальных интересов, — отметила Захариева.

Москва пообещала сделать симметричные шаги.

Напомним, в апреле Прага объявила в розыск вероятных агентов российского Главного разведуправления Генштаба (ГРУ), которых она подозревает в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в Чехии в октябре и декабре 2014 года в поселке Врбетици. Подозреваемые — Анатолий Чепига и Александр Мышкин (так называемые Петров и Боширов), которых Лондон обвиняет в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. Впоследствии Чехия и Россия начали дипломатическую войну. Прагу поддержали страны Балтии и Словакия, которые также объявили о высылке российских дипломатов. НАТО и ЕС встали на сторону Чехии в конфликте с РФ.

Кроме этого, со временем появилась информация о взрывах на военных складах в Болгарии, которые совпадали с посещением страны россиян из пула ГРУ. Речь идет о ряде взрывов на военных складах в 2014—2015 годах. Также россияне причастны к отравлению «Новичком» болгарского торговца оружием Омеляна Гебрева, склад которого агенты РФ взорвали в чешском Врбетице осенью 2014 года. Ко всем взрывам, по данным СМИ, причастен Владимир Моисеев, который использовал псевдоним «Владимир Попов». Он четыре раза посетил Болгарию в 2014 году и один раз в 2015 году. Все поездки совпадали с днями взрывов. Кроме этого, Моисеева разыскивают в Черногории — Подгорица считает его одним из организаторов неудачной попытки государственного переворота в 2016 году.