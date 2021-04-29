Маршрутный автобус полностью сгорел в Киеве. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пассажирский автобус загорелся во время движения в Киеве в четверг, 29 апреля.

В 13.44 спасатели получили информацию о возгорании транспортного средства на проспекте Правды, 66, что в Подольском районе столицы. На тот момент, когда пожарные прибыли на место происшествия, водитель и пассажиры уже выбежали из горящего автобуса. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели локализовали пожар в 14.01, а в 14.12 сумели его ликвидировать. Пожар уничтожил автобус полностью. Причину возникновения возгорания устанавливают эксперты. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, 23 апреля масштабное дорожно-транспортное происшествие со взрывом газового баллона произошло под Киевом на Варшавской трассе. В результате столкновения двух легковушек деформировался баллон с газовым оборудованием в одной из машин и прогремел взрыв. Водитель поврежденной машины сгорел заживо.