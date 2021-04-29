Маршрутний автобус вщент згорів у Києві. Фото: ДСНС

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Пасажирський автобус загорівся під час руху в Києві у четвер, 29 квітня.

О 13.44 рятувальники отримали інформацію про займання транспортного засобу на проспекті Правди, 66, що у Подільському районі столиці. На той момент, коли вогнеборці прибули на місце події, водій та пасажири вже вибігли з палаючого автобуса. Про це 29 квітня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники локалізували пожежу о 14.01, а о 14.12 зуміли її ліквідувати. Пожежа знищила автобус повністю. Причину виникнення займання встановлюють експерти. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 23 квітня масштабна дорожньо-транспортна пригода з вибухом газового балону сталася під Києвом на Варшавській трасі. Внаслідок зіткнення двох легковиків деформувався балон з газовим обладнанням в одній із машин і прогримів вибух. Водій пошкодженої машини згорів заживо.