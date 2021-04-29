Нардеп-“слуга” у Раді бавився застібкою від сукні колеги

https://racurs.ua/ua/n153985-nardep-sluga-u-radi-bavyvsya-zastibkou-vid-sukni-kolegy-foto.html

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Сергій Демченко, народний депутат з політсили Володимира Зеленського «Слуга народу», у залі парламенту під час засідання 29 квітня грався застібкою від сукні колеги Галини Янченко.

«Слуга» Демченко входить до складу комітету Верховної Ради з питань правової політики. Курйозний момент потрапив в фотооб'єктив кореспондента видання #Букви.

Як видно на фото, нардеп бавився блискавкою від сукні «слуги» Янченко, яка сидить попереду. Наразі невідомо, чи Демченко удавав, що розстібає сукню, чи просто грався. Також невідомо чи відбувалося це зі згоди колеги. За поведінкою «слуги» спостерігав його екс-колега по фракції Олександр Дубінський.

Нагадаємо, у Верховній Раді влаштували акцію «Безсмертний полк», яку зазвичай до 9 травня проводять у російських містах.

Джерело: #Букви