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Ракурс
Нардеп-«слуга» в Раде игрался застежкой платья коллеги

Нардеп-«слуга» в Раде игрался застежкой платья коллеги (ФОТО)

29 апр 2021, 16:15
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Сергей Демченко, народный депутат из политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа», в зале парламента во время заседания 29 апреля игрался застежкой от платья коллеги Галины Янченко.

«Слуга» Демченко входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Курьезный момент попал в фотообъектив корреспондента издания #Буквы.

Как видно на фото, нардеп играл молнией от платья «слуги» Янченко, которая сидит впереди. Пока неизвестно, расстегивал ли Демченко платье или просто игрался застежкой. Также неизвестно происходило ли это с согласия коллеги. За поведением «слуги» наблюдал его экс-коллега по фракции Александр Дубинский.

Фото: Букви

Фото: Букви

Фото: Букви

Напомним, сегодня в Верховной Раде также устроили акцию «Бессмертный полк», которую обычно в честь 9 мая проводят в российских городах.

Источник: #Буквы

Источник: Ракурс


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