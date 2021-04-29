Нардеп-«слуга» в Раде игрался застежкой платья коллеги

https://racurs.ua/n153985-nardep-sluga-v-rade-igralsya-zastejkoy-platya-kollegi-foto.html

Ракурс

Сергей Демченко, народный депутат из политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа», в зале парламента во время заседания 29 апреля игрался застежкой от платья коллеги Галины Янченко.

«Слуга» Демченко входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Курьезный момент попал в фотообъектив корреспондента издания #Буквы.

Как видно на фото, нардеп играл молнией от платья «слуги» Янченко, которая сидит впереди. Пока неизвестно, расстегивал ли Демченко платье или просто игрался застежкой. Также неизвестно происходило ли это с согласия коллеги. За поведением «слуги» наблюдал его экс-коллега по фракции Александр Дубинский.

Напомним, сегодня в Верховной Раде также устроили акцию «Бессмертный полк», которую обычно в честь 9 мая проводят в российских городах.

Источник: #Буквы