В ОП обсуждают несколько вариантов места встречи Зеленского с Путиным, фото: ТАСС

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В ОП рассматривают несколько вариантов возможной локации для проведения двусторонних переговоров Зеленского и Путина. Согласование места будущего саммита по дипломатическим каналам уже началось.

Окончательного решения о месте встречи президентов нет, пока обсуждаются различные площадки для такого саммита. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на информацию личных источников в Офисе президента.

Так, собеседник НВ сказал, что для встречи Зеленского и Путина рассматривают Иерусалим, а также столицу Австрии Вену. По его словам, дипломатические каналы уже ведут работу по согласованию повестки дня этих переговоров, а активная фаза подготовки встречи президентов начнется после майских праздников.

В Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим — хороший вариант. Есть и другой — Вена. Оба места по-своему подходят с точки зрения безопасности, так и обеспечения равноправия сторон, — цитирует НВ слова своего источника.

Он также прокомментировал возможную встречу президентов в Ватикане.

Сейчас СМИ активно обсуждают, что мы предложили Ватикан, но это был ответ на вопрос итальянских журналистов: мог ли Ватикан стать таким местом. Теоретически, конечно, мог. Фактически, реализовать сложнее, — пояснил собеседник НВ.

В то же время по данным источников УП, кроме Ватикана, Иерусалима и Вены озвучивался также вариант Турции.

А тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг, 29 апреля, сказал, что «продвинуться в подготовке встречи Путина и Зеленского пока не удалось». По его словам «напряженность на Донбассе остается выше нормы».

Напомним, Папа Римский не слышал о саммите Путина и Зеленского в Ватикане, но одобряет его

Источники: НВ, «Украинская правда»