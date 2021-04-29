Папа Римський не чув про саміт Путіна і Зеленського у Ватикані, але схвалює його

Путін і Зеленський. Фото: ТСН

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Зустріч Зеленського і Путіна, лідерів України та Російської Федерації, підтримав Ватикан.

Дипломат Ватикану кардинал Леонардо Сандрі заявив, що Папа Римський Франциск готовий виступити посередником у зустрічі президентів. Про це повідомляє La Reppublica.

Повідомляється, що Конгрегація до цього не чула про майбутню зустріч президентів України та Росії, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи.

Водночас дипломат дипломатичного відомства стверджує, що Папа Франциск міг би взяти участь у зустрічі Путіна та Зеленського, щоби вплинути на примирення. Він також заявив, що загалом, коли просять допомоги сприяти миру та примиренню, Святий Престол ніколи не відступає.

Як відомо, до цього Путін відмовився від зустрічі з Зеленським на Донбасі, а також заявив, що обговорювати ситуацію на Донбасі не буде, оскільки нібито не причетний до конфлікту на сході України. Згодом Зеленський запропонував Ватикан як місце для зустрічі. Натомість в Кремлі поки не отримували інформацію про пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч у Ватикані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч Зеленського та Путіна може статися найближчим часом. У Кремлі підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Але діалог стосуватиметься лише питання двосторонніх відносин, зокрема статусу православних церков та росіян в Україні.

Джерело: La Reppublica