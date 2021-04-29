Папа Римский не слышал о саммите Путина и Зеленского в Ватикане, но одобряет его

Встреча Зеленского и Путина. Фото: ТСН

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Встреча Зеленского и Путина, лидеров Украины и Российской Федерации, получила поддержку от Ватикана.

Дипломат Ватикана кардинал Леонардо Сандре заявил, что Папа Римский Франциск готов выступить посредником во встрече президентов. Об этом сообщает La Reppublica.

Сообщается, что Конгрегация до этого не слышала о предстоящей встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может произойти после работы минской группы.

В то же время дипломат дипломатического ведомства утверждает, что Папа Франциск мог бы принять участие во встрече Путина и Зеленского, чтобы повлиять на примирение. Он также заявил, что в целом, когда просят помощи в содействии миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает.

Как известно, до этого Путин отказался от встречи с Зеленским на Донбассе, а также заявил, что обсуждать ситуацию на Донбассе не будет, поскольку якобы не причастен к конфликту на востоке Украины. Впоследствии Зеленский предложил Ватикан как место для встречи. В то же время в Кремле пока не получали информацию о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Ватикане.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Зеленского и Путина может произойти в ближайшее время. В Кремле поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Но диалог будет касаться только вопросы двусторонних отношений, в частности статуса православных церквей и россиян в Украине.

Источник: La Reppublica