Чернобыльцы. Фото: УП

https://racurs.ua/n153971-pensii-chernobylcam-povysyat-v-rade-predvaritelno-odobrili-zakon.html

Ракурс

Верховная Рада повысит пенсии чернобыльцам. Соответствующий закон приняли за основу сегодня, 29 апреля. За закон проголосовали 340 народных избранников.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» № 4555 устанавливает пенсию чернобыльцам на уровне пятикратного размера минимальной зарплаты. Об этом стало известно из трансляции заседания Рады.





Отныне чернобыльцы будут получать такие выплаты:

пенсии ликвидаторам первой группы инвалидности, которые сейчас получают 12 тыс. 270 грн, будут повышены до 16 тыс. 80 грн

пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности — с 10 тыс. 967 до 12 тыс. 987 грн

пенсии для ликвидаторов третьей группы поднимут с 8 тыс. 129 до 8 тыс. 917 грн.

Такое повышение будет касаться 39 тыс. 481 пенсионера. Документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 (для выплат в июле — декабре). С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10% индексация), в 2023 году — соответственно 1 262 млн грн в год (9% индексация).

Напомним, ранее мы сообщали, что пенсии чернобыльцам в 2021 году придется пересмотреть благодаря решению Конституционного суда Украины от 7 апреля. Второй сенат КСУ принял первое с начала конституционного кризиса решение по жалобе на методику начисления пенсии гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Источник: заседание Верховной Рады