Антитеррористические учения в Ровно. Фото: Ровенская ОГА

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Антитеррористические учения состоялись в Ровно при участии силовых структур.

По легенде, в помещение Ровенской областной государственной администрации ворвались террористы. Злоумышленникам удалось обезоружить охрану ОГА, взять в заложники двух гражданских и забаррикадироваться в одном из кабинетов государственного учреждения. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

На вызов прибыли сотрудники Национальной полиции, бойцы Национальной гвардии, оперативники Службы безопасности Украины и спасатели ГСЧС. Правоохранители эвакуировали работников учреждения и посетителей, а бойцы спецподразделения «Альфа» успешно провели штурм и освободили заложников.

В учениях, которые организовала СБУ, были задействованы более 100 человек из разных структур.

Напомним, на днях в Украине состоялись масштабные военные учения с участием Военно-морских сил, Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ. Во время учений задействовали корабли, береговую артиллерию и военную авиацию.