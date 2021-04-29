Антитерористичні навчання в Рівному. Фото: Рівненська ОДА

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Антитерористичні навчання відбулися в Рівному за участі силових структур.

За легендою, у приміщення Рівненської обласної державної адміністрації увірвалися терористи. Зловмисникам вдалося обеззброїти охорону ОДА, взяти в заручники двох цивільних та забарикадуватися в одному з кабінетів державної установи. Про це 29 квітня повідомила прес-служба облдержадміністрації.

На виклик прибули співробітники Національної поліції, бійці Національної гвардії, оперативники Служби безпеки України та рятувальники ДСНС. Правоохоронці евакуювали працівників установи та відвідувачів, а бійці спецпідзрозділу «Альфа» успішно провели штурм і звільнили заручників.

У навчаннях, які організувала СБУ, були задіяні понад 100 осіб з різних структур.

Нагадаємо, днями в Україні відбулися масштабні військові навчання за участі Військово-морських сил, Державної прикордонної служби та Повітряних сил ЗСУ. Під час навчань задіяли кораблі, берегову артилерію та військову авіацію.