Пенсії чорнобильцям підвищать — у Раді попередньо схвалили законhttps://racurs.ua/ua/n153971-pensiyi-chornobylcyam-pidvyschat-u-radi-poperedno-shvalyly-zakon.htmlРакурс
Верховна Рада підвищить пенсії чорнобильцям. Відповідний закон ухвалили за основу сьогодні, 29 квітня. За закон проголосували 340 народних обранців.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 4555 встановлює пенсію для чорнобильців
на рівні п’ятикратного розміру мінімальної зарплати. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
Так, відтепер:
- пенсії ліквідаторам першої групи інвалідності, які наразі отримують 12 тис. 270 грн, будуть підвищені до 16 тис. 80 грн;
- пенсіонерам з-поміж учасників ліквідаторів другої групи інвалідності — з 10 тис. 967 до 12 тис. 987 грн;
- пенсії для ліквідаторів третьої групи піднімуть із 8 тис. 129 до 8 тис. 917 грн.
Таке підвищення стосуватиметься 39 тис. 481 пенсіонера. Документ потребує додаткових видатків із державного бюджету в розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні — грудні). З урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків становитиме 1 158 млн грн на рік (10% індексація), у 2023 році — відповідно 1 262 млн грн на рік (9% індексація).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсії чорнобильцям у 2021 році доведеться переглянути завдяки рішенню Конституційного суду України від 7 квітня. Другий сенат КСУ ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення за скаргою щодо методики нарахування пенсії громадянам, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Джерело: засідання Верховної Ради