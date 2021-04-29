В ОП обговорюють кілька варіантів місця зустрічі Зеленського з Путіним, фото: ТАСС

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В ОП розглядають кілька варіантів можливої локації для проведення двосторонніх переговорів Зеленського і Путіна. Узгодження місця майбутнього саміту дипломатичними каналами вже почалося.

Остаточного рішення щодо місця зустрічі президентів немає, наразі обговорюються різні майданчики для такого саміту. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на інформацію особистих джерел в Офісі президента.

Так, співрозмовник видання НВ сказав, що для зустрічі Зеленського і Путіна розглядають Єрусалим, а також столицю Австрії Відень. За його словами, дипломатичні канали вже ведуть роботу з узгодження порядку денного цих переговорів, а активна фаза підготовки зустрічі президентів почнеться після травневих свят.

У Нетаньяху довірчі відносини з нами і з Росією. Тому Єрусалим — хороший варіант. Є й інший — Відень. Обидва місця по-своєму підходять з точки зору безпеки, так і гарантування рівноправності сторін, — цитує НВ слова свого джерела.

Він також прокоментував можливу зустріч президентів у Ватикані.

Зараз ЗМІ активно обговорюють, що ми запропонували Ватикан, але це була відповідь на питання італійських журналістів: чи міг Ватикан стати таким місцем. Теоретично, звичайно, міг. Фактично, реалізувати складніше, — пояснив співрозмовник НВ.

Водночас за даними джерел УП, окрім Ватикану, Єрусалиму і Відня озвучувався також варіант Туреччини.

А тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у четвер, 29 квітня, сказав, що «просунутися в підготовці зустрічі Путіна і Зеленського поки що не вдалося». За його словами «напруженість на Донбасі залишається вищою за норму».

Нагадаємо, Папа Римський не чув про саміт Путіна і Зеленського у Ватикані, але схвалює його.

Джерела: НВ, «Українська правда»