Пальцем в небо — відео невдалого пуску ракет з фрегату ВМС Росії

https://racurs.ua/ua/n153983-palcem-v-nebo-video-nevdalogo-pusku-raket-z-fregatu-vms-rosiyi.html

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Фрегат ВМФ Росії «Маршал Шапошников» здійснив невдалий пуск ракети «Калібр». Це військове судно нещодавно завершило модернізацію і офіційно увійшло до складу Тихоокеанського флоту ВМФ Росії.

Пуски крилатих ракет «Калібр» відбулися під час заводських випробувань корабля, повідомляє «Мілітарний портал».

Ракета злетіла на кілька десятків метрів вгору, її почало обертати навколо осі, рознесло вщент і боєприпаси впав у море.

Окрім цих пусків фрегат провів артилерійські стрільби, пуски ракет по повітряним цілям, торпед і глибинних бомб.

Російський фрегат після модернізації до протичовнових та систем протиповітряної оборони корабель отримав крилаті ракети «Калібр-НК» та протикорабельні Х-35 «Уран», а також нові артилерійські системи та радіоелектронне озброєння.

Джерело: «Мілітарний портал»