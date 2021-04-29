Пошта і банки оприлюднили графік роботи на Великдень. Фото:

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Графік роботи відділень «Нової пошти», «Укрпошти» та банків на Великдень став відомим.

Єдиний повноцінний вихідний день на «Новій пошті» буде на Великдень, який припадає на неділю, 2 травня. Цього дня не працюватимуть відділення та адресна доставка. А 3 травня, відділення «Нової пошти» та адресна доставка працюватимуть за графіком неділі. У всі інші святкові дні відділення та адресна доставка буде працювати у звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба «Нової пошти».

А в «Укрпошті» повідомили, що на свята працюватимуть всі чергові відділення. Скористатися послугами відправки листів, посилок можна буде навіть на Великдень.

У НБУ зазначили, що незалежно від святкових та неробочих днів, система електронних платежів Національного банку (СЕП) працюватиме у режимі 23/7. А самі установи мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень. Офіційними вихідними, як того передбачає законодавство, будуть 1−4 та 8−10 травня.

Регулятор повідомив, що кожен банк самостійно вирішуватиме, чи працюватимуть відділення у вихідні дні. Крім того, банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 1−4 травня відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 5 травня. А платежі, здійснені 8−10 травня, відображатимуть 11 травня.

Нагадаємо, вихідні в травні 2021 року для українців будуть затяжними та наповненими святами. Останній місяць весни подарує українським громадянам цілих 13 вихідних днів і всього 18 робочих.