Унікальна монета. Фото: dailymail.co.uk

https://racurs.ua/ua/n153981-desyatykilogramovu-zolotu-monetu-vypustyv-monetnyy-dvir-velykoyi-brytaniyi.html

Ракурс

Золоту монету вагою 10 кг та діаметром 20 см випустив королівський монетний двір Великої Британії.

Нову монету, яка стала найбільшою за всю 1100-річну історію британського монетного двору, створювали 400 годин, а чотири дні додатково полірували. Команда майстрів під час роботи поєднала традиційне карбування з сучасними технологіями. За допомогою гравірувального верстату вирізали малюнок, а потім працювали вручну. Насамкінець використали лазер, що надав монеті необхідну текстуру. Про це повідомляє The Guardian.

Ця монета повинна завершити пам’ятну серію із зображенням істот, статуї яких знаходилися уздовж маршруту королеви Єлизавети II в Вестмінстерському абатстві під час її коронації в 1953 році. Монета об'єднує всіх 10 істот у своєму дизайні: лева, грифона, сокола, дракона, коня, єдинорога, хорта, бика й міфічну істоту, яка схожа на антилопу або козла. Колекція стала популярною з моменту появи першої монети в 2017 році.

За інформацією ЗМІ, рекордну монету вже придбали, але ім’я покупця невідоме. При цьому в монетному дворі вказали, що покупка може бути оцінена шестизначною сумою.

Нагадаємо, в ірландському графстві Корк за допомогою металошукача археолог-аматор виявив стародавні монети часів Київської Русі. Вік монет зі срібла і золота складає понад тисячу років.

Джерело: The Guardian