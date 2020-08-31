Стародавні монети. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n143216-shovanku-zi-starodavnimy-monetamy-chasiv-kyyivskoyi-rusi-znayshly-v-irlandiyi-foto.html

Ракурс

Стародавні монети часів Київської Русі виявив археолог-аматор Роберт Карлі в ірландському графстві Корк за допомогою металошукача.

Вік монет зі срібла і золота складає понад тисячу років. Про це повідомляє Ancient Origins.

Монети були знайдені на краю яру, коли його частину вимило після сильного дощу. Зазначається, що ці монети є першими монетами Русі, які знайшли в Ірландії та можуть говорити про зв’язок між вікінгами та слов’янами.



Стародавня знахідка виявилася мініатюрного розміру, на неї нанесені християнські символи та зображення монархів.

Археолог стверджує, що такі монети надзвичайно рідкісні та використовувалися для оплати послуг торговців і найманців. Той, хто закопав їх у землю, так і не повернувся, щоб забрати свій скарб. Особа власника монет не встановлена, але передбачається, що він був вікінгом-найманцем.

Знайдені монети також виявилися високоякісними, оскільки монети з великим вмістом срібла використовувалися для оплати послуг іноземців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, рідкісні срібні монети 1000−1019 років випадково знайшлися на Житомирщині. 32 монети є скарбом національного значення, оскільки понад 100 років українські історики не знаходили таких артефактів.