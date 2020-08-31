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Ракурс
Стародавні монети. Фото: Корреспондент

Схованку зі стародавніми монетами часів Київської Русі знайшли в Ірландії (ФОТО)

31 сер 2020, 21:26
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Стародавні монети часів Київської Русі виявив археолог-аматор Роберт Карлі в ірландському графстві Корк за допомогою металошукача.

Вік монет зі срібла і золота складає понад тисячу років. Про це повідомляє Ancient Origins.

Монети були знайдені на краю яру, коли його частину вимило після сильного дощу. Зазначається, що ці монети є першими монетами Русі, які знайшли в Ірландії та можуть говорити про зв’язок між вікінгами та слов’янами.

Монета, яку знайшов археолог. Фото: Ancient OriginСтародавня знахідка виявилася мініатюрного розміру, на неї нанесені християнські символи та зображення монархів.

Одна зі знайдених монет. Фото: Ancient OriginsАрхеолог стверджує, що такі монети надзвичайно рідкісні та використовувалися для оплати послуг торговців і найманців. Той, хто закопав їх у землю, так і не повернувся, щоб забрати свій скарб. Особа власника монет не встановлена, але передбачається, що він був вікінгом-найманцем.


Знайдені монети також виявилися високоякісними, оскільки монети з великим вмістом срібла використовувалися для оплати послуг іноземців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, рідкісні срібні монети 1000−1019 років випадково знайшлися на Житомирщині. 32 монети є скарбом національного значення, оскільки понад 100 років українські історики не знаходили таких артефактів.


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