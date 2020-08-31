Древние монеты. Фото: Корреспондент

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Ракурс

Древние монеты времен Киевской Руси обнаружил археолог-любитель Роберт Карли в ирландском графстве Корк при помощи металлоискателя.

Возраст монет из серебра и золота составляет более тысячи лет. Об этом сообщает Ancient Origins.

Монеты были обнаружены на краю оврага, когда его часть ушла после сильного дождя. Отмечается, что эти монеты являются первыми монетами Руси, которые обнаружили в Ирландии и могут говорить о связи между викингами и славянами.





Древняя находка оказалась миниатюрного размера, на нее нанесены христианские символы и изображения монархов.

Археолог утверждает, что такие монеты чрезвычайно редки и использовались для оплаты торговцев и наемников. Тот, кто закопал их в землю, так и не вернулся, чтобы забрать свое сокровище. Личность владельца монет неизвестна, но предполагается, что он был викингом-наемником.





Найденные монеты также оказались весьма высокого качества, поскольку монеты с большим содержанием серебра использовались для оплаты иностранных купцов и наемников.

Напомним, ранее мы сообщали, редкие серебряные монеты 1000−1019 годов случайно нашлись на Житомирщине.

32 монеты являются сокровищем национального значения, поскольку более 100 лет украинские историки не находили таких артефактов.