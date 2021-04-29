Земля. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153980-prodaty-silgospzemli-aby-komu-ne-vyyde-zakon.html

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Продаж землі в Україні буде проходити з певними обмеженнями. Верховна Рада ухвалила законопроект № 2194 від 01.10.2019 року, який передбачає зміни у сфері земельних відносин та порядку відчуження земель сільгосппризначення.

У Земельному кодексі тепер з’являться норми, що передбачають переважне право придбання ділянок сільгосппризначення. Таке право матимуть:

особи, які мають спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення на ділянці, що перебуває в їхньому користуванні;

орендарі земельних ділянок.

Власник землі, який вирішив її продати, буде зобов’язаний за два місяці до бажаної дати продажу:

зареєструвати намір продати землю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (якщо земля буде продаватися на торгах);

подати заяву нотаріусу, який повідомить про продаж суб'єктів переважного права.

Суб'єкти переважного права зможуть реалізувати своє право тільки в тому випадку, якщо придбають землю за ринковою ціною. Про своє бажання купити землю суб'єкт переважного права повинен буде повідомити нотаріуса протягом місяця з моменту відправки повідомлення.

Крім того, отримувати згоду суб'єктів переважного права буде необхідно для:

обміну земельної ділянки, крім обміну ділянки на іншу, розміщену в тому ж масиві земель сільгосппризначення;

передачі земельної ділянки в заставу;

внесення ділянки до статутного капіталу підприємства.

Також законопроект передбачає можливість передачі в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переданого в користування на підставі дарування.