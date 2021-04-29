Продать сельхозземли кому попало не выйдет — законhttps://racurs.ua/n153980-prodat-selhozzemli-komu-popalo-ne-vyydet-zakon.htmlРакурс
Продажа земли в Украине будет проходить с определенными ограничениями. Верховная Рада приняла законопроект № 2194
В Земельном кодексе теперь появятся нормы, предусматривающие преимущественное право приобретения участков сельхозназначения. Такое право будут иметь:
- лица, имеющие спецразрешение на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на участке, пребывающем в их пользовании;
- арендаторы земельных участков.
Владелец земли, решивший ее продать, будет обязан за два месяца до желаемой даты продажи:
- зарегистрировать намерение продать землю в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (если земля будет продаваться на торгах);
- подать заявление нотариусу, который уведомит о продаже субъектов преимущественного права.
Субъекты преимущественного права смогут реализовать свое право только в том случае, если приобретут землю по рыночной цене. О своем желании купить землю субъект преимущественного права должен будет уведомить нотариуса в течение месяца с момента отправки уведомления.
Кроме того, получать согласие субъектов преимущественного права будет необходимо для:
- обмена земельного участка, кроме обмена участка на другой, размещенный в том же массиве земель сельхозназначения;
- передачи земельного участка в залог;
- внесения участка в уставной капитал предприятия.
Также законопроект предусматривает возможность передачи в субаренду земельного участка сельхоз назначения, переданного в пользование на основании договора эмфитемзиса, то есть для сельскохозяйственных нужд.