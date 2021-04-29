Сельхоз земли. Фото: IStock

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Продажа земли в Украине будет проходить с определенными ограничениями. Верховная Рада приняла законопроект № 2194 от 01.10.2019 года, предусматривающий изменения в сфере земельных взаимоотношений и порядка отчуждения земель сельхозназначения.

В Земельном кодексе теперь появятся нормы, предусматривающие преимущественное право приобретения участков сельхозназначения. Такое право будут иметь:

лица, имеющие спецразрешение на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на участке, пребывающем в их пользовании;

арендаторы земельных участков.

Владелец земли, решивший ее продать, будет обязан за два месяца до желаемой даты продажи:

зарегистрировать намерение продать землю в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (если земля будет продаваться на торгах);

подать заявление нотариусу, который уведомит о продаже субъектов преимущественного права.

Субъекты преимущественного права смогут реализовать свое право только в том случае, если приобретут землю по рыночной цене. О своем желании купить землю субъект преимущественного права должен будет уведомить нотариуса в течение месяца с момента отправки уведомления.

Кроме того, получать согласие субъектов преимущественного права будет необходимо для:

обмена земельного участка, кроме обмена участка на другой, размещенный в том же массиве земель сельхозназначения;

передачи земельного участка в залог;

внесения участка в уставной капитал предприятия.

Также законопроект предусматривает возможность передачи в субаренду земельного участка сельхоз назначения, переданного в пользование на основании договора эмфитемзиса, то есть для сельскохозяйственных нужд.