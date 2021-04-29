Уникальная монета. Фото: dailymail.co.uk

https://racurs.ua/n153981-desyatikilogrammovuu-zolotuu-monetu-vypustil-monetnyy-dvor-velikobritanii.html

Ракурс

Золотую монету весом 10 кг и диаметром 20 см выпустил королевский монетный двор Великобритании.

Новую монету, которая стала крупнейшей за всю 1100-летнюю историю британского монетного двора, создавали 400 часов, а четыре дня дополнительно полировали. Команда мастеров во время работы соединила традиционную чеканку с современными технологиями. С помощью гравировального станка вырезали рисунок, а затем работали вручную. Наконец использовали лазер, придавший монете необходимую текстуру. Об этом сообщает The Guardian.

Эта монета должна завершить памятную серию с изображением существ, статуи которых находились вдоль маршрута королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве во время ее коронации в 1953 году. Монета объединяет всех 10 существ в своем дизайне: льва, грифона, сокола, дракона, коня, единорога, борзого, быка и мифическое существо, которое похоже на антилопу или козла. Коллекция стала популярной с момента появления первой монеты в 2017 году.

По информации СМИ, рекордную монету уже приобрели, но имя покупателя неизвестно. При этом в монетном дворе указали, что покупка может быть оценена шестизначной суммой.

Напомним, в ирландском графстве Корк с помощью металлоискателя археолог-любитель обнаружил древние монеты времен Киевской Руси. Возраст монет из серебра и золота составляет более тысячи лет.

Источник: The Guardian