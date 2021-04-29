Почта и банки обнародовали график работы на Пасху. Фото:

https://racurs.ua/n153982-kto-budet-rabotat-na-prazdniki-pochta-i-banki-obnarodovali-grafik-raboty-na-pashu.html

Ракурс

График работы отделений «Новой почты», «Укрпочты» и банков на Пасху стал известен.

Единственный полноценный выходной день на «Новой почте» будет на Пасху, которая приходится на воскресенье, 2 мая. В этот день не будут работать отделения и адресная доставка. А 3 мая, отделения «Новой почты» и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Во все остальные праздничные дни отделение и адресная доставка будет работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

А в «Укрпочте» сообщили, что на праздники будут работать все дежурные отделения. Воспользоваться услугами отправки писем, посылок можно будет даже на Пасху.

В НБУ отметили, что независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) будет работать в режиме 23/7. А сами учреждения имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю. Официальными выходными, как того предусматривает законодательство, будут 1−4 и 8−10 мая.

Регулятор сообщил, что каждый банк самостоятельно будет решать, будут ли работать отделения в выходные дни. Кроме того, банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 1−4 мая будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая. А платежи, осуществленные 8−10 мая, будут отражать 11 мая.

Напомним, выходные в мае 2021 года для украинцев будут затяжными и наполненными праздниками. Последний месяц весны подарит украинским гражданам целых 13 выходных дней и 18 рабочих.