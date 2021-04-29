Попали пальцем в небо — видео неудачного пуска ракет на фрегате ВМФ России

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Фрегат ВМФ России «Маршал Шапошников» осуществил неудачный пуск ракеты «Калибр». Это военное судно недавно завершило модернизацию и официально вошло в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Пуски крылатых ракет «Калибр» состоялись во время заводских испытаний корабля, сообщает «Милитарный портал».

Ракета взлетела на несколько десятков метров вверх, ее начало вращать вокруг оси, разнесло вдребезги и боеприпас упал в море.

Именно крылатую ракету «Калибр» президент РФ Владимир Путин назвал «ответом на приостановку участия США в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности».

Кроме этих пусков фрегат провел артиллерийские стрельбы, пуски ракет по воздушным целям, торпед и глубинных бомб.

Российский фрегат после модернизации противолодочных систем и систем противовоздушной обороны получил крылатые ракеты «Калибр-НК» и противокорабельные Х-35 «Уран», а также новые артиллерийские системы и радиоэлектронное вооружение.

Источник: «Милитарный портал»