Шуфрич — внук маршала Жукова: ОПЗЖ завела в Раду «Бессмертный полк», фото - Буквы

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В Верховной Раде устроили акцию «Бессмертный полк», которую обычно к 9 мая проводят в российских городах.

В начале пленарного заседания 29 апреля на трибуну вышел нардеп Вадим Рабинович, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он поздравил украинцев с «наступающим великим праздником — Днем победы».

Рабинович произнес короткую речь о важности уважения 9 мая — «дня, который всегда с огромным уважением отмечали наши отцы и деды, а в мировой фашизм был вбит осиновый кол».

Возле нардепа сгруппировались его коллеги по фракции, которые держали в руках портреты. Речь шла о «родственниках, воевавших или погибших во Второй мировой войне». Впрочем, Нестор Шуфрич держал в руках портрет советского полководца Георгия Жукова, было в толпе ОПЗЖ и фото партизанского руководителя Сидора Ковпака.

Напомним, что народный депутат ОПЗЖ Илья Кива ранее рассказывал историю о том, что его дед Филипп Денисович якобы был расстрелян во Львове в 1945 году, но «ему удалось выжить».