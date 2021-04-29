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Оккупанты определили виновников "блокады Крыма", фото: medianova

Порошенко и компания — оккупанты определили виновников «блокады Крыма» (СПИСОК)

29 апр 2021, 13:43
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Оккупанты в Крыму обвинили украинских политиков в «блокаде» полуострова и «геноциде» российских граждан.

В Следственный комитет РФ и ФСБ поступило ходатайство от так называемого «парламента» оккупированного Крыма о возбуждении уголовных дел против украинских граждан. Об этом сообщили российские СМИ

Список «нарушителей» состоит из 12 человек, а возглавляет его Петр Порошенко и первый президент Украины Леонид Кравчук. Всех их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма.

Список виновников «блокады Крыма»:

  • Петр Порошенко, пятый президент Украины
  • Леонид Кравчук, первый президент Украины
  • Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады
  • Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады
  • Ленур Ислямов, бизнесмен
  • Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады
  • Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым
  • Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады
  • Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады
  • Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады
  • Андрей Путилов, бывший председатель Херсонской ОГА
  • Александр Воробьев, бывший председатель Генической РГА

По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом в отношении граждан РФ, проживающих в Крыму, — заявил член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.

Напомним, что до оккупации Крыма около 85% воды полуостров получал с материковой Украины. Ежегодно весной днепровскую воду пускали самым длинным в Европе Северо-Крымским каналом, который берет ее из Каховского водохранилища.

Украина прекратила поставки воды в Крым после оккупации его Россией в 2014 году. Россия так и не смогла решить проблему с пресной водой на полуострове и постоянно обвиняла Украину в «блокаде». В то же время украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение оккупированного Крыма будет восстановлено только после его деоккупации.

Кроме воды, Украина также прекратила поставки на оккупированный полуостров электроэнергии, запретила ввоз товаров и любое транспортное сообщение.

Напомним, в Кабмине назвали условия, при которых напоят оккупированный полуостров.

Источник: Ракурс


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