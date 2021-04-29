Порошенко и компания — оккупанты определили виновников «блокады Крыма» (СПИСОК)https://racurs.ua/n153975-poroshenko-i-kompaniya-okkupanty-opredelili-vinovnikov-blokady-kryma-spisok.htmlРакурс
Оккупанты в Крыму обвинили украинских политиков в «блокаде» полуострова и «геноциде» российских граждан.
В Следственный комитет РФ и ФСБ поступило ходатайство от так называемого «парламента» оккупированного Крыма о возбуждении уголовных дел против украинских граждан. Об этом сообщили российские СМИ
Список «нарушителей» состоит из 12 человек, а возглавляет его Петр Порошенко и первый президент Украины Леонид Кравчук. Всех их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма.
Список виновников «блокады Крыма»:
- Петр Порошенко, пятый президент Украины
- Леонид Кравчук, первый президент Украины
- Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады
- Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады
- Ленур Ислямов, бизнесмен
- Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады
- Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым
- Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады
- Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады
- Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады
- Андрей Путилов, бывший председатель Херсонской ОГА
- Александр Воробьев, бывший председатель Генической РГА
По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом в отношении граждан РФ, проживающих в Крыму, — заявил член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.
Напомним, что до оккупации Крыма около 85% воды полуостров получал с материковой Украины. Ежегодно весной днепровскую воду пускали самым длинным в Европе Северо-Крымским каналом, который берет ее из Каховского водохранилища.
Украина прекратила поставки воды в Крым после оккупации его Россией в 2014 году. Россия так и не смогла решить проблему с пресной водой на полуострове и постоянно обвиняла Украину в «блокаде». В то же время украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение оккупированного Крыма будет восстановлено только после его деоккупации.
Кроме воды, Украина также прекратила поставки на оккупированный полуостров электроэнергии, запретила ввоз товаров и любое транспортное сообщение.
Напомним, в Кабмине назвали условия, при которых напоят оккупированный полуостров.