Оккупанты определили виновников "блокады Крыма", фото: medianova

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Оккупанты в Крыму обвинили украинских политиков в «блокаде» полуострова и «геноциде» российских граждан.

В Следственный комитет РФ и ФСБ поступило ходатайство от так называемого «парламента» оккупированного Крыма о возбуждении уголовных дел против украинских граждан. Об этом сообщили российские СМИ

Список «нарушителей» состоит из 12 человек, а возглавляет его Петр Порошенко и первый президент Украины Леонид Кравчук. Всех их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде Крыма.

Список виновников «блокады Крыма»:

Петр Порошенко, пятый президент Украины

Леонид Кравчук, первый президент Украины

Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады

Ленур Ислямов, бизнесмен

Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады

Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым

Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады

Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады

Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады

Андрей Путилов, бывший председатель Херсонской ОГА

Александр Воробьев, бывший председатель Генической РГА

По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом в отношении граждан РФ, проживающих в Крыму, — заявил член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.

Напомним, что до оккупации Крыма около 85% воды полуостров получал с материковой Украины. Ежегодно весной днепровскую воду пускали самым длинным в Европе Северо-Крымским каналом, который берет ее из Каховского водохранилища.

Украина прекратила поставки воды в Крым после оккупации его Россией в 2014 году. Россия так и не смогла решить проблему с пресной водой на полуострове и постоянно обвиняла Украину в «блокаде». В то же время украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение оккупированного Крыма будет восстановлено только после его деоккупации.

Кроме воды, Украина также прекратила поставки на оккупированный полуостров электроэнергии, запретила ввоз товаров и любое транспортное сообщение.

Напомним, в Кабмине назвали условия, при которых напоят оккупированный полуостров.