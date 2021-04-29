Окупанти визначили винуватців "блокади Криму" , фото: medianova

https://racurs.ua/ua/n153975-poroshenko-i-kompaniya-okupanty-vyznachyly-vynuvatciv-blokady-krymu-spysok.html

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Окупанти в Криму звинуватили українських політиків у «блокаді» півострова та «геноциді» російських громадян.

До Слідчого комітету РФ і ФСБ надійшло клопотання від так званого «парламенту» окупованого Криму про порушення кримінальних справ проти українських громадян. Про це повідомили російські ЗМІ

Список «порушників» складається з 12 осіб, а очолює його Петро Порошенко і перший президент України Леонід Кравчук. Всіх їх хочуть звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді Криму.

Список винуватців «блокади Криму»:

Петро Порошенко, п’ятий президент України;

Леонід Кравчук, перший президент України;

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;

Ленур Іслямов, бізнесмен;

Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;

Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;

Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;

Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;

Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;

Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА;

Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА.

За великим рахунком дані злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають в Криму, — заявив член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.

Нагадаємо, що до окупації Криму близько 85% води півострів отримував з материкової України. Щорічно навесні дніпровську воду пускали найдовшим в Європі Північно-Кримським каналом, який бере її з Каховського водосховища.

Україна припинила постачання води в Крим після окупації його Росією у 2014 році. Росія так і не змогла розв’язати проблему з прісною водою на півострові і постійно звинувачувала Україну в «блокаді». Водночас українська неодноразово влада заявляла, що водопостачання окупованого Криму буде відновлено тільки після його деокупації.

Крім води, Україна також припинила постачання на окупований півострів електроенергії, заборонила ввезення товарів і будь-яке транспортне сполучення.

Нагадаємо, в Кабміні назвали умови, за яких напоять окупований Крим.

Джерело: російські ЗМІ