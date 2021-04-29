Порошенко і компанія — окупанти визначили винуватців «блокади Криму» (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n153975-poroshenko-i-kompaniya-okupanty-vyznachyly-vynuvatciv-blokady-krymu-spysok.htmlРакурс
Окупанти в Криму звинуватили українських політиків у «блокаді» півострова та «геноциді» російських громадян.
До Слідчого комітету РФ і ФСБ надійшло клопотання від так званого «парламенту» окупованого Криму про порушення кримінальних справ проти українських громадян. Про це повідомили російські ЗМІ
Список «порушників» складається з 12 осіб, а очолює його Петро Порошенко і перший президент України Леонід Кравчук. Всіх їх хочуть звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді Криму.
Список винуватців «блокади Криму»:
- Петро Порошенко, п’ятий президент України;
- Леонід Кравчук, перший президент України;
- Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;
- Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;
- Ленур Іслямов, бізнесмен;
- Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;
- Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;
- Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;
- Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;
- Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;
- Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА;
- Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА.
За великим рахунком дані злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають в Криму, — заявив член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.
Нагадаємо, що до окупації Криму близько 85% води півострів отримував з материкової України. Щорічно навесні дніпровську воду пускали найдовшим в Європі Північно-Кримським каналом, який бере її з Каховського водосховища.
Україна припинила постачання води в Крим після окупації його Росією у 2014 році. Росія так і не змогла розв’язати проблему з прісною водою на півострові і постійно звинувачувала Україну в «блокаді». Водночас українська неодноразово влада заявляла, що водопостачання окупованого Криму буде відновлено тільки після його деокупації.
Крім води, Україна також припинила постачання на окупований півострів електроенергії, заборонила ввезення товарів і будь-яке транспортне сполучення.
Нагадаємо, в Кабміні назвали умови, за яких напоять окупований Крим.
Джерело: російські ЗМІ