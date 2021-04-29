Мустафу Найєма звільнили з «Укроборонпрому»

Мустафа Найєм. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153974-mustafu-nayiema-zvilnyly-z-ukroboronpromu.html

Ракурс

Мустафа Наєм залишився без роботи в «Укроборонпромі» — його посаду скоротили без пояснень.

Він заявив, що таке рішення було для нього повною несподіванкою. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.





За словами Наєма, він прийшов на посаду заступника гендиректора «Укроборонпрому» у 2019 році для того, щоб вибудувати нову функцію — адвокації та взаємодії з органами державної влади. Потім він очолив управління активами та корпоративними правами, де почав підготовку підприємств до корпоратизації.

Мені і нашій команді вдалося витягнути концерн з багаторічною репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів й розгорнути велику реформу по всіх фронтах Ми закінчили інвентаризацію майна, майже на третину збільшили надходження від продажу непрофільних активів, в три рази скоротили терміни розгляду заявок на операції з майном, передали до Фонду держмайна 17 підприємств, — прокомментував він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрія Коболєва звільнив Кабмін — уряд під час засідання 28 квітня звільнив його з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Раніше ЗМІ писали, що відставку Коболєва підтримував в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Джерело: Facebook