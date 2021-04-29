Мустафу Найема уволили из «Укроборонпрома»

Мустафа Найем. Фото: FAcebook

https://racurs.ua/n153974-mustafu-nayema-uvolili-iz-ukroboronproma.html

Ракурс

Мустафа Найем остался без работы в «Укроборонпроме» — его должность сократили без объяснений.

Он заявил, что такое решение было для него полной неожиданностью. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



По словам Найема, он пришел на должность заместителя гендиректора «Укроборонпрома» в 2019 году для того, чтобы выстроить новую функцию — взаимодействия с органами государственной власти. Затем он возглавил управление активами и корпоративными правами, где начал подготовку предприятий к корпоратизации.

Мне и нашей команде удалось вытащить концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам. Мы закончили инвентаризацию имущества, почти на треть увеличили поступления от продажи непрофильных активов, в три раза сократили сроки рассмотрения заявок на сделки с имуществом, передали в Фонд госимущества 17 предприятий, — прокомментировал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрея Коболева уволил Кабмин — правительство во время заседание 28 апреля отстранило его от должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины». Ранее СМИ писали, что отставку Коболева поддерживал в. о. министра энергетики Юрий Витренко.

Источник: Fаcebook