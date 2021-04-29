ПЦУ опровергла популярный миф о Чистом четверге. Фото:

https://racurs.ua/n153973-chistyy-chetverg-eto-ne-tolko-ob-uborke-napomnili-v-pcu.html

Ракурс

Чистый четверг для верующих означает не только уборку в доме, а прежде всего очищение перед Пасхой.

В Православной церкви Украины заявили, что в Чистый четверг православные должны исповедоваться и причащаться, а не устраивать генеральную уборку дома или омываться водой. Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

В церкви отметили, что помыть окна и вынести мусор в Чистый четверг — это хорошо, но и самому тоже надо очиститься перед Пасхой.

Поэтому спланируйте провести Великий четверг так, чтобы успеть не только убрать свое жилище, помыть окна или испечь куличи, но и соединиться с Господом в Святой Евхаристии. Поставьте Бога на первое место, и тогда все в вашей жизни будет на своих, нужных местах, — отметили в ПЦУ.

Как известно, один из важнейших дней Страстной недели отсылает к Тайной вечере — именно в четверг состоялась трапеза Иисуса Христа с его учениками. Священное писание рассказывает, что в этот день Иисус омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви, жертвенности и служения ближнему.

Напомним, наши предки верили, что Чистый четверг имеет большую магическую силу. В этот день чистоте пытались отвести главное место, но надо было не только убрать мусор в доме и купаться, но и избавиться от плохих мыслей.