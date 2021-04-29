ПЦУ спростувала популярний міф про Чистий четвер. Фото:

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Чистий четвер для вірян означає не лише прибирання в оселі, а насамперед очищення перед Великоднем.

У Православній церкві України заявили, що в Чистий четвер православні повинні сповідуватися і причащатися, а не влаштовувати генеральне прибирання осель чи омиватися водою. Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

У церкві наголосили, що помити вікна та винести сміття у Чистий четвер — це добре, але й самому теж треба очиститися перед Великоднем.

Тож сплануйте провести Великий четвер так, щоби встигнути не лише прибрати своє помешкання, помити вікна чи спекти паски, а й з'єднатися з Господом у святій Євхаристії. Поставте Бога на перше місце, і тоді все у вашому житті буде на своїх, потрібних місцях, — зазначили в ПЦУ.

Як відомо, один із найважливіших днів Страсного тижня відсилає до Таємної вечері — саме у четвер відбулася трапеза Ісуса Христа з його учнями. Священне писання розповідає, що цього дня Ісус омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, жертовності та служіння ближньому.

Нагадаємо, наші предки вірили, що Чистий четвер має велику магічну силу. Цього дня чистоті намагалися відвести головне місце, але треба було не лише прибрати сміття в будинку та купатися, але й позбутися поганих думок.