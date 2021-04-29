Шуфрич — онук маршала Жукова: ОПЗЖ провела в Раді «Безсмертний полк», фото — Букви

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У Верховній Раді влаштували акцію «Безсмертний полк», яку зазвичай до 9 травня проводять у російських містах.

На початку пленарного засідання 29 квітня на трибуну вийшов нардеп Вадим Рабінович, співголова політичної партії «Опозиційна платформа — За життя». Він привітав українців «з прийдешнім великим святом — Днем перемоги».

Рабінович виголосив коротку промову про важливість шанувати 9 травня — «день, який з завжди величезною повагою відзначали наші батьки і діди, в світовій фашизм був вбитий осиковий кілок».

Біля нардепа згрупувалися його колеги по фракції, які тримали в руках портрети. Йшлося про «родичів, що воювали чи загинули у Другій світовій війні». Утім, Нестор Шуфрич тримав у руках портрет радянського полководця Георгія Жукова, було у натовпі ОПЗЖ й фото партизанського втажка Сидора Ковпака.

Нагадаємо, що народний депутат ОПЗЖ Ілля Кива раніше розповідав історію про те, що його дід Пилип Денисович нібито був розстріляний у Львові в 1945 році, але «йому вдалося вижити».