Болгарія приєдналася до дипломатичної війни з РФ

https://racurs.ua/ua/n153988-bolgariya-pryiednalasya-do-dyplomatychnoyi-viyny-z-rf.html

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Болгарія оголосила російського дипломата персоною нон грата у відповідь на ймовірну організацію Головним розвідуправлінням Генштабу Росії вибухів на військових складах у Болгарії у 2014−2015 роках, а також отруєння «Новичком» болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева.

29 квітня Міністерство закордонних справ Болгарії також звернулося до правоохоронних органів Москви з проханням надати всебічну допомогу офіційній Софії у розслідуванні вибухів на складах, де зберігалися боєприпаси.

Глава МЗС Катерина Захарієва провела ґрунтовну і серйозну розмову з послом РФ у Софії. Болгарія хоче підтримувати рівноправні і взаємовигідні відносини з Росією і наполягає на активному й ефективному сприянні з російського боку задля прояснення обставин інцидентів на нашій території, — інформує прес-служба МЗС країни.

Окрім цього, зовнішньополітичне відомство Болгарії вказало на недоречність публічних коментарів офіційних осіб РФ.

Ми партнери і союзники в ЄС і НАТО, але це не означає, що у нас є власники, як ви недавно заявили ЗМІ. Болгарські служби працюють лише в інтересах наших національних інтересів, — зазначила Захарієва.

Москва пообіцяла зробити симетричні кроки у відповідь.

Нагадаємо, у квітні Прага оголосила в розшук ймовірних агентів російського Головного розвідуправління Генштабу (ГРУ), яких вона підозрює у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в Чехії в жовтні і грудні 2014 року у селищі Врбетиці. Підозрювані — Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін (так звані Петров і Боширов), яких Лондон звинувачує в отруєнні у Солсбері Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році. Згодом Чехія та Росія почали дипломатичну війну. Прагу підтримали країни Балтії та Словаччина, які також оголосили про висилку російських дипломатів. НАТО та ЄС стали на бік Чехії у конфлікті з РФ.

Окрім цього, згодом з’явилася інформація про вибухи на військових складах у Болгарії, які збігалися з відвідуванням країни росіян з пулу ГРУ. Йдеться про низку вибухів на військових складах у 2014−2015 роках. Також росіяни причетні до отруєння «Новичком» болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, склад якого агенти РФ підірвали у чеському Врбетіце восени 2014 року. До всіх вибухів, за даними ЗМІ, причетний Володимир Моісеєв, котрий використовував псевдонім «Володимир Попов». Він чотири рази відвідав Болгарію у 2014 році і один раз у 2015 році. Всі поїздки збігалися з днями вибухів. Цього ж Моісеєва розшукують у Чорногорії — Подгорица вважає його одним із організаторів невдалої спроби державного перевороту у 2016 році.