В Европу заходит холодный циклон, который коснется и Украины

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Ракурс

В ближайшие дни Европу накроет холод, который не обойдет и Украину. Похолодание принесет в некоторые области даже снег.

В пятницу, 7 мая, в Европе будет холодная погода с дождем, а в Германии и в Альпах ожидается снег. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

Посмотрите, какая холодяка завтра заходит в Германию, Польшу, Швейцарию, Австрию, до севера Италии. Уже не говорю о странах Скандинавии. В Германии даже будет пролетать снежок! И в Альпах, хотя это при такой ситуации хоть как-то укладывается в голове — все-таки горы, — написала она и обнародовала метеорологические карты.

В Украине 7 мая будет еще сравнительно тепло — в течение дня +15…+20 градусов, на юге и востоке до +22 градусов.

Однако холод подкрадется с запада, там воздух начнет свежеть, ожидается до +13…+15 градусов.

Эта свежесть, а если честно — похолодание, распространится в субботу на всю западную часть, северные области и большинство центральных областей, — сообщила синоптик.

По прогнозам Диденко, в Украину зайдет очередной атмосферный фронт, который принесет дожди. Осадки пройдут на западе, севере Украины, во многих центральных областях и в Одесской области. В то же время на востоке и в большинстве южных областях будет сухо и тепло.

В Киеве 7 мая произойдет ротация атмосферных фронтов. Ночь и утро пятницы в столице пройдут без осадков. А уже днем ​​пойдет дождь. Температура воздуха предполагается +17…+18 градусов.

В субботу, 8 мая, в столице похолодает до +12…+14 градусов.

Впрочем, синоптик призывает украинцев не унывать, ведь в воскресенье, 9 мая, в Украине уже будет +25 градусов.