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Ракурс
Рейтинг партий. Фото: Укринформ

Новый рейтинг партий — «слуги» лидируют, но оппоненты догоняют (ИНФОГРАФИКА)

6 мая 2021, 11:57
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Рейтинг партий обновили социологи. Лидерами электоральных симпатий до сих пор остаются «Слуги народа» — за них готовы отдать свой голос 19% среди опрошенных или 28% среди тех, кто определился и будет голосовать.

В прошлом месяце за «слуг» готовы были проголосовать 22% граждан. Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного «Центром Разумкова».

Рейтинг партий. Скриншот: Центр РазумковаНа втором месте по электоральным симпатиям оказалась партия «Европейская солидарность» — за нее готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18% опрошенных. Тройку лидеров замыкает политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь». За нее готовы отдать свои голоса соответственно 11% и 15% избирателей.

Среди других партий, которые не вошли в тройку лидеров гонки, голоса избирателей распределились следующим образом:

  • ВО «Батькивщина» — 8% и 11%;
  • «Сила и честь» — 4% и 6%;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 2% и 3%;
  • «Голос» — 2% и 3%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко — 2% и 2,5%;
  • ВО «Свобода» — 2% и 2%;
  • «Партия Шария» — 2% и 2%;
  • «Гражданская позиция» — соответственно 1% и 2%;
  • «Оппозиционный блок» — соответственно 1% и 1%;
  • «УДАР Виталия Кличко» — соответственно 1% и 1%.

Исследование проводилось с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. 21 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.


Напомним, ранее мы сообщали, что в прошлом парламентском рейтинге лидировала партия Владимира Зеленского «Слуга народа», за которую готовы были проголосовать 22,9% среди тех, кто определился. Партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддерживали 14,6% респондентов, а партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,2%.

Источник: Центр Разумкова


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