Рейтинг партий. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154255-novyy-reyting-partiy-slugi-lidiruut-no-opponenty-dogonyaut-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партий обновили социологи. Лидерами электоральных симпатий до сих пор остаются «Слуги народа» — за них готовы отдать свой голос 19% среди опрошенных или 28% среди тех, кто определился и будет голосовать.

В прошлом месяце за «слуг» готовы были проголосовать 22% граждан. Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного «Центром Разумкова».



На втором месте по электоральным симпатиям оказалась партия «Европейская солидарность» — за нее готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18% опрошенных. Тройку лидеров замыкает политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь». За нее готовы отдать свои голоса соответственно 11% и 15% избирателей.

Среди других партий, которые не вошли в тройку лидеров гонки, голоса избирателей распределились следующим образом:

ВО «Батькивщина» — 8% и 11%;

«Сила и честь» — 4% и 6%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 2% и 3%;

«Голос» — 2% и 3%;

Радикальная партия Олега Ляшко — 2% и 2,5%;

ВО «Свобода» — 2% и 2%;

«Партия Шария» — 2% и 2%;

«Гражданская позиция» — соответственно 1% и 2%;

«Оппозиционный блок» — соответственно 1% и 1%;

«УДАР Виталия Кличко» — соответственно 1% и 1%.

Исследование проводилось с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. 21 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее мы сообщали, что в прошлом парламентском рейтинге лидировала партия Владимира Зеленского «Слуга народа», за которую готовы были проголосовать 22,9% среди тех, кто определился. Партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддерживали 14,6% респондентов, а партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,2%.

Источник: Центр Разумкова