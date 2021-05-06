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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Слово и Дело»

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге — опрос

6 мая 2021, 11:36
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Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с с 22 по 29 апреля опроса, опубликованные на сайте «Центра Разумкова».

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, респонденты проголосовали бы так в первом туре:

  • за Владимира Зеленского свои голоса отдали бы 20% всех опрошенных (28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать);
  • за Петра Порошенко — 12,5% (18%);
  • за Юрия Бойко — 11% (14,5%);
  • за Юлию Тимошенко — 8% (10,5%);
  • за Игоря Смешко — 4% (6%);
  • за Владимира Гройсмана — 2% (3%);
  • за Олега Ляшко — 2% (3%);
  • за Дмитрия Разумкова — 2% (2%);
  • за Анатолия Гриценко — 2% (2%);
  • за Руслана Кошулинского — 1% (2%);
  • за Виталия Кличко — 1% (1%);
  • за Александра Вилкула — 1% (1%).

Инфографика: «Центр Разумкова»

В случае второго тура между Зеленским и Порошенко шестой президент Украины приобретает 32% голосов всех опрошенных (или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился), его предшественник на этой должности — соответственно 20% и 39,5%.

Инфографика: «Центр Разумкова»

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, за действующего президента готовы получает 36% опрошенных (71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За Бойко в таком случае проголосуют 15,5% (29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).


Инфографика: «Центр Разумкова»

В рамках исследования социологи опросили 2 тыс. 21 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%

Источник: Ракурс


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