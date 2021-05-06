Владимир Зеленский, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n154253-zelenskiy-prodoljaet-lidirovat-v-prezidentskom-reytinge-opros.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с с 22 по 29 апреля опроса, опубликованные на сайте «Центра Разумкова».

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, респонденты проголосовали бы так в первом туре:

за Владимира Зеленского свои голоса отдали бы 20% всех опрошенных (28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать);

за Петра Порошенко — 12,5% (18%);

за Юрия Бойко — 11% (14,5%);

за Юлию Тимошенко — 8% (10,5%);

за Игоря Смешко — 4% (6%);

за Владимира Гройсмана — 2% (3%);

за Олега Ляшко — 2% (3%);

за Дмитрия Разумкова — 2% (2%);

за Анатолия Гриценко — 2% (2%);

за Руслана Кошулинского — 1% (2%);

за Виталия Кличко — 1% (1%);

за Александра Вилкула — 1% (1%).

В случае второго тура между Зеленским и Порошенко шестой президент Украины приобретает 32% голосов всех опрошенных (или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился), его предшественник на этой должности — соответственно 20% и 39,5%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, за действующего президента готовы получает 36% опрошенных (71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За Бойко в таком случае проголосуют 15,5% (29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

В рамках исследования социологи опросили 2 тыс. 21 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%