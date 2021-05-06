Володимир Зеленський, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n154253-zelenskyy-prodovjuie-lidyruvaty-u-prezydentskomu-reytyngu-opytuvannya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців.

Про це свідчать результати проведеного у період з з 22 по 29 квітня опитування, опубліковані на сайті «Центру Разумкова».

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, респонденти проголосували б так у першому турі:

за Володимира Зеленського свої голоси віддали б 20% усіх опитаних (28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме);

за Петра Порошенка — 12,5% (18%);

за Юрія Бойка — 11% (14,5%);

за Юлію Тимошенко — 8% (10,5%);

за Ігоря Смешка — 4% (6%);

за Володимира Гройсмана — 2% (3%);

за Олега Ляшка — 2% (3%);

за Дмитра Разумкова — 2% (2%);

за Анатолія Гриценка — 2% (2%);

за Руслана Кошулинського — 1% (2%);

за Віталія Кличка — 1% (1%);

за Олександра Вілкула — 1% (1%).

У разі другого туру між Зеленським та Порошенком шостий президент України здобуває 32% голосів усіх опитаних (або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився), його попередник на цій посади — відповідно 20% і 39,5%.

У разі виходу в другий тур Зеленського та Бойка, за чинного президента готові проголосувати 36% опитаних (71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За Бойка в такому разі проголосують 15,5% (29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

В межах дослідження соціологи опитали 2 тис. 21 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.