Зеленський. Фото: Главное

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Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського, чинного президента України, похитнувся після тривалого зростання впродовж двох місяців.

За главу державу готові віддати свої голоси 23,4% опитаних українців (минулого місяця — 24,9%). Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).





Серед тих респондентів, хто остаточно визначився з вибором та збирається голосувати, за Зеленського готові віддати голос 31,4% респондентів. На другому місці за рейтингом опинився Петро Порошенко. Його підтримали б 13,5% серед усіх респондентів та 18,1% серед тих, хто визначився. Трійку лідерів президентських перегонів замкнула б Юлія Тимошенко — за неї готові проголосувати 8,9% та 11,9% серед тих, хто визначився.

Четверте та п’яте місце посіли Ігор Смешко з результатами в 7,7% і 10,4% відповідно та Юрій Бойко із 7,1% і 9,6% виборців. Підтримка інших кандидатів значно нижча.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на початку квітня президентський рейтинг свідчив, що чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би 24,9% голосів серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. Натомість за колишнього президента Петра Порошенка проголосували б 13,1% респондентів.

Джерело: КМІС