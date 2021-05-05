Зеленский. Фото: Главное

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Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского, действующего президента Украины, пошатнулся после продолжительного роста в течение двух месяцев.

За главу государства готовы отдать свои голоса 23,4% опрошенных украинцев (в прошлом месяце — 24,9%). Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



Среди респондентов, которые окончательно определились с выбором и собираются голосовать за Зеленского, готовы отдать голоса 31,4% респондентов. На втором месте по рейтингу оказался Петр Порошенко. Его поддержали бы 13,5% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился. Тройку лидеров президентской гонки замкнула бы Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать 8,9% и 11,9% среди тех, кто определился.

Четвертое и пятое место заняли Игорь Смешко с результатами в 7,7% и 10,4% соответственно и Юрий Бойко 7,1% и 9,6% избирателей. Поддержка других кандидатов значительно ниже.

Напомним, ранее мы сообщали, что в начале апреля президентский рейтинг свидетельствовал, что действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы 24,9% голосов среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За бывшего президента Петра Порошенко проголосовали бы 13,1% респондентов.

Источник: КМИС