Танец уникальных журавлей попал на видео в лесах Волыни

https://racurs.ua/n154195-tanec-unikalnyh-juravley-popal-na-video-v-lesah-volyni.html

Ракурс

Танец редких журавлей попал на видео в лесах Волыни — птиц сняли камеры наблюдения, расположенные на территории «Зверевского» лесоохотничьего хозяйства Луцкого района.

Танец краснокнижных серых журавлей не первый раз демонстрирует жизнь диких животных, ранее в фотоловушки попадали и другие представители фауны, сообщают в лесном и охотничьем хозяйстве.

Эти видеокамеры были установлены в волынских лесах для пожарной безопасности. Всего в лесах работает почти 200 камер видеонаблюдения.

На территории Украины серый журавль гнездится на Полесье, иногда в заболоченных долинах рек Левобережной лесостепи. По разным данным в Украине гнездятся, вероятно, от 500−600 до 700−850 пар.