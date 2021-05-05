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Ракурс
Танец уникальных журавлей попал на видео в лесах Волыни

Танец уникальных журавлей попал на видео в лесах Волыни

5 мая 2021, 13:21
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Танец редких журавлей попал на видео в лесах Волыни — птиц сняли камеры наблюдения, расположенные на территории «Зверевского» лесоохотничьего хозяйства Луцкого района.

Танец краснокнижных серых журавлей не первый раз демонстрирует жизнь диких животных, ранее в фотоловушки попадали и другие представители фауны, сообщают в лесном и охотничьем хозяйстве.

Эти видеокамеры были установлены в волынских лесах для пожарной безопасности. Всего в лесах работает почти 200 камер видеонаблюдения.

На территории Украины серый журавль гнездится на Полесье, иногда в заболоченных долинах рек Левобережной лесостепи. По разным данным в Украине гнездятся, вероятно, от 500−600 до 700−850 пар.


Источник: Ракурс


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