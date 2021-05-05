Археологи обнаружили отпечатки детских рук на стенах древней пещеры в Мексике

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Ракурс

Культура майя оставила после себя огромное наследие, которое будет еще долго будоражить воображение людей по всему миру. Недавно ученые сделали очередное открытие в старинной пещере в Мексике.

На стенах пещеры, расположенной на мексиканском полуострове Юкатан, ученые обнаружили более 100 черных и красных отпечатков детских ладоней. Археологи предполагают, что, возможно, они были созданы во время древнего ритуала майя, пишет Reuters.

Отмечается, что всего было выявлено 137 отпечатков, большинство из которых были сделаны детьми около 1,2 тыс. лет назад. Ученые говорят, что это похоже на ритуал, который отправлял детей во взрослую жизнь. Эту теорию также подтверждает расположение пещеры, где были найдены отпечатки. Она находится на севере полуострова и всего в 10 метрах от дерева Сейба, которое считается священным в верованиях майя.

Черный цвет отпечатков символизирует смерть, но это не означало, что эти люди будут убиты, это, скорее, говорило о перерождении с ритуальной точки зрения. Дети также оставили отпечатки рук красного цвета, что является отсылкой к войне или жизни, — пояснил археолог Серхио Гросхеан, работавший на месте раскопок.

Источник: Reuters