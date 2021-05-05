Увеличить штрафы за курение вейпов и айкосов предлагают в Раде

Вейпинг. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154193-uvelichit-shtrafy-za-kurenie-veypov-i-aykosov-predlagaut-v-rade.html

Ракурс

Штрафы в Украине за курение электронных сигарет и вейпов в неположенном месте могут вырасти.

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект № 5435, предусматривающий усиление ответственности за курение в запрещенных местах.

В частности, законопроект предусматривает увеличение штрафов за курение в запрещенных местах до 340−680 гривен, в то время как сейчас курильщики могут заплатить штраф в размере 51−170 гривен.

Также штрафы будут увеличены, в случае повторного совершения нарушения в течение года. Депутат предлагает установить штраф в размере от 680 до 1020 гривен (сейчас — 170−340 гривен). Кроме того, ответственность за курение в запрещенных местах будет распространяться и на любителей покурить электронные сигареты. При чем размер штрафа будет аналогичным.

Согласно пояснительной записки к законопроекту, главной целью таких нововведений является забота о здоровье граждан, так как многие исследования ученых свидетельствуют о негативном влиянии электронных сигарет на человеческий организм. Гончаренко считает, что установив ответственность за курение электронных сигарет в запрещенных местах, можно повлиять на уменьшение уровня их употребления.

Источник: Ракурс