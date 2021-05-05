Збільшити штрафи за куріння вейпів та айкосів пропонують у Раді

Вейпінг. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154193-zbilshyty-shtrafy-za-kurinnya-veypiv-ta-aykosiv-proponuut-u-radi.html

Ракурс

Штрафи в Україні за куріння електронних сигарет та вейпів у забороненому місці можуть вирости.

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко зареєстрував законопроект № 5435, який передбачає посилення відповідальності за куріння в заборонених місцях.

Зокрема, законопроект передбачає збільшення штрафів за куріння в заборонених місцях до 340−680 гривень, у той час як зараз курці можуть заплатити штраф у розмірі 51−170 гривень.

Також штрафи будуть збільшені, у разі повторного вчинення порушення упродовж року. Депутат пропонує встановити штраф у розмірі від 680 до 1020 гривень (зараз — 170−340 гривень). Крім того, відповідальність за куріння в заборонених місцях буде поширюватися й на любителів покурити електронні сигарети. При чому розмір штрафу буде аналогічним.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, головною метою таких нововведень є турбота про здоров’я громадян, оскільки багато досліджень вчених свідчать про негативний вплив електронних сигарет на людський організм. Гончаренко вважає, що встановивши відповідальність за куріння електронних сигарет у заборонених місцях, можна вплинути на зменшення рівня їх споживання.

Джерело: Ракурс