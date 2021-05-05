З'явилося відео COVID-лікарні на Донбасі, яку обстріляли з мінометів

https://racurs.ua/ua/n154192-z-yavylosya-video-covid-likarni-na-donbasi-yaku-obstrilyaly-z-minometiv.html

Ракурс

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл Красногорівки на Донбасі. В результаті обстрілу зі 120-мм мінометів пошкоджена опорна лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією.

Офіцер Збройних сил Анатолій Штефан опублікував відео з Красногорівки. Без того небагатий інтер'єр і лікарняні палати зазнали ще більших ушкоджень. На відео видно, що осколки від мін зрешетили палати, більшість вікон залишилися без склопакетів.

«Ракурс» повідомляв, що 4 травня під мінометний обстріл потрапила прифронтова Красногорівка Донецької області. Вона розташована в зоні відповідальності 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.