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Ракурс
З'явилося відео COVID-лікарні на Донбасі, яку обстріляли з мінометів

З’явилося відео обстріляної з мінометів COVID-лікарні на Донбасі

5 тра 2021, 12:46
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Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл Красногорівки на Донбасі. В результаті обстрілу зі 120-мм мінометів пошкоджена опорна лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією.

Офіцер Збройних сил Анатолій Штефан опублікував відео з Красногорівки. Без того небагатий інтер'єр і лікарняні палати зазнали ще більших ушкоджень. На відео видно, що осколки від мін зрешетили палати, більшість вікон залишилися без склопакетів.


«Ракурс» повідомляв, що 4 травня під мінометний обстріл потрапила прифронтова Красногорівка Донецької області. Вона розташована в зоні відповідальності 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

Джерело: Ракурс


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