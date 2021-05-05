Терористи ДНР накрили мінометним вогнем COVID-лікарню, фото — Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація

https://racurs.ua/ua/n154178-terorysty-dnr-nakryly-minometnym-vognem-covid-likarnu-foto.html

Ракурс

На Донбасі стався обстріл цивільного об'єкту. Уночі місто Красногорівка піддалося обстрілу з мінометів. Зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня.

Про це повідомляє Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація у Фейсбуці.

Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому перебували 45 хворих на COVID-19 та пневмонію.

Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання, але обійшлося без потерпілих.

За інформацією 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, внаслідок обстрілу була пошкоджена автівка швидкої допомоги та без електропостачання залишились сусідні будинки з лікарнею.

Поліція Донеччини проводить розслідування, а міська військово-цивільна адміністрація вживає заходи, аби якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу.

«Ракурс» повідомляв, що 4 травня у Донецькій області 69-річний чоловік на цвинатрі підірвався на невстановленому вибуховому предметі. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

За даними штабу операції Об'єднаних сил, на фронті минулої доби було шість обстрілів з боку бойовиків. Окрім Красногорівки із важких мінометів ворог бив по Водяному. Під кулеметним вогнем була Авдіївка, під гранатометним — Луганське. Уранці 5 травня бойовики обстріляли околиці Майорська, що неподалік окупованої Горлівки.